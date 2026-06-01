人気ゲーム『スーパーマリオ』シリーズの新作アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（4月24日公開）が、観客動員数518万3072人、興収71億3684万950円を突破した（興行通信社調べ）。この興行収入は、2026年度に公開された洋画作品の記録を更新中となっている。『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、マリオとルイージが、ある日、新たな相棒ヨッシーに出会う。ピーチ姫の誕生日パーティーをきっか