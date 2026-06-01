ＤＲＥＡＭＳＣＯＭＥＴＲＵＥの公式Ｘは１日、更新され、２日、３日に予定されている横浜アリーナでのコンサートについて、台風６号の影響があるため、オフィシャルサイトや公式ＳＮＳで随時案内するとし「ご来場前に必ずご確認ください」と呼びかけた。台風６号は２日にかけて沖縄・奄美へ接近し、西日本は３日にかけて、東日本は３日に大雨・暴風が予想されている。メディアでも注意が呼びかけられている。ドリカムは