ロッキーズ・菅野智之投手の次回登板が、2日午後6時38分（日本時間3日午前10時38分）開始の敵地でのエンゼルス戦に決まった。球団が5月31日（同1日）に発表した。今季は11試合に投げて4勝4敗、防御率4・01。中5日での先発で今季5勝目を狙う。