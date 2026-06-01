コカインを使用したとして、麻薬取締法違反の罪に問われたアーティストグループ「XG」のプロデューサーだった男の裁判で、東京地裁は男に拘禁刑1年4か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。アーティストグループ「XG」のプロデューサー「SIMON」などとして活動していた酒井じゅんほ被告（40）は今年2月、「エイベックス」元社員らとともに愛知県内のホテルの一室でコカインを使用した罪に問われています。酒井被告はこれま