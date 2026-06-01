元日本ハム投手で野球評論家の岩本勉氏が５月３１日放送のＨＢＣラジオ「ガンちゃんの『世界一面白いプロ野球の番組』」に出演。巨人を率いる橋上秀樹監督代行について語った。橋上監督代行は現役時代の最後、１９９７年から３年間、日本ハムに在籍。チームメートだった岩本氏は「そんな俊足じゃないねん。ほんで守備も普通で。その代わりバッティングの勝負強さと、野球の先見っていうのにたけまくってる人やった。だから『ベ