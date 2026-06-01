東大病院（東京都文京区）は1日、収賄容疑で医師が逮捕されるなど相次いだ不祥事を受けて引責辞任した田中栄前病院長の後任に、東大大学院医学系研究科の久米春喜教授が同日付で就任したと発表した。今年1月に田中氏が辞任後、病院長事務代理を務めていた。任期は来年3月末まで。久米氏は泌尿器科が専門で、病院長補佐や副院長などを歴任。学内選考会議の推薦を受け、5月28日に東大学長が決定した。就任に際し「信頼回復に向け