サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に臨むエクアドル代表が1日までに発表され、MFのM・カイセド（チェルシー）やFWのE・バレンシア（パチューカ）らが選ばれた。2大会連続5度目の出場。1次リーグE組でコートジボワール、キュラソー、ドイツと対戦する。（共同）