台湾プロ野球・台鋼ホークスのチアリーダーで大人気のイーリー（27・一粒）が1日までに自身のインスタグラムを更新。“へそ出し”オフショルダーデニムコーデショットを投稿した。WBC台湾代表を応援するために台湾プロ野球6球団から精鋭36人で構成された公式チアリーダーチーム「CT Amaze（CTアメイズ）」が結成された。リン・シャン、チュンチュンら日本でも高い人気を誇るメンバーが参加。36人から選抜された12人として来日