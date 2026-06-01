「ブルー・ライト・ヨコハマ」「亜麻色の髪の乙女」などを手がけ、昭和の歌謡界をけん引した作詞家の橋本淳（はしもと・じゅん、本名与田準介＝よだ・じゅんすけ）さんが５月２１日午前８時２５分、肝硬変のため東京都港区の病院で死去した。８６歳。東京都出身。告別式は近親者で行った。歌手の島谷ひとみ（４５）が死去を受け、ＳＮＳに追悼コメントを発表した。１９６８年に橋本さんが作詞し、ヴィレッジ・シンガーズが歌っ