Travis Japan松田元太（27）が1日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）に月曜レギュラーとして生出演。サッカー日本代表の森保一監督に熱い思いを伝えた。前日夜に東京・国立競技場（MUSGスタジアム）で行われた日本代表とアイスランド戦を現地観戦したという松田は「サッカー熱はスゴいですよ」と話した。サッカー経験もある松田だが「そうです、見ましたよ、熱い試合を…森保さんに代表に入れてもらえるように。