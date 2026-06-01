アーセナルは現地時間5月31日、ロンドン市内でプレミアリーグ優勝パレードを行った。チャンピオンズリーグ（CL）決勝でパリ・サンジェルマン（PSG）に惜敗し、悲願の初優勝は叶わなかったアーセナルだが、今シーズンは22年ぶりにプレミアリーグを制覇。開幕直後から順調に勝ち点を積み上げて首位を走り続け、4月には急失速してマンチェスター・シティに並ばれたが、1−2で敗れた“天王山”後は圧巻の5連勝を記録し、最終節を待