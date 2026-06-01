国際親善試合が5月31日に行われ、アメリカ代表とセネガル代表が対戦した。カナダ、メキシコとともにFIFAワールドカップ2026の共催国で、12度目のW杯出場となるアメリカ代表と、3大会連続4度目のW杯出場を決めているセネガル代表による大会前の重要な一戦には、アメリカ代表のクリスティアン・プリシッチやセネガル代表のサディオ・マネらが出場した。試合は7分にプリシッチのクロスからセルジーニョ・デストが押し込んでアメ