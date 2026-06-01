レッドソックスがT・ヘルナンデスを獲得する可能性はあるのか(C)Getty Imagesア・リーグ東地区最下位に沈むレッドソックスに対し、米メディア『ClutchPoints』が、トレードで獲得すべき選手を提案している。【動画】見事な制球力！山本由伸、見逃し三振を奪うシーンをチェック同メディアは、今季のレッドソックスについて「シーズンを通して得点力不足に苦しんでおり、チームの長打力不足は衝撃的だ」と説明すると、昨オフには