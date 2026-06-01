紀平梨花がオフ満喫ショットを公開した(C)Getty Imagesフィギュアスケート・アイスダンスの紀平梨花がインスタグラムを更新し、プライベートショットを公開している。23歳の紀平はインスタで「晴れ！！ #dayoff #withmother」と記し、ブルーグレーのキャミソールと黒のデニム姿でオフを満喫している写真を複数枚公開した。【写真】「たまらなく可愛い」紀平梨花のオフ満喫ショットをチェックSNS上のファンからは「いつ見ても