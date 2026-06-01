台風6号は暴風域を伴い沖縄本島地方に接近しています。暴風域に入っている那覇市から、沖縄テレビ・譜久村司記者の中継です。那覇市の沖縄テレビ本社前から、屋根のある場所で安全を確保してお伝えしています。沖縄本島地方は先ほど暴風域に入っていて、引き続き強い風が吹き、断続的に雨が降っています。那覇市では1日午後、最大瞬間風速37.9メートルを観測しました。台風の影響で那覇空港、宮古空港、石垣空港が終日閉館し、全て