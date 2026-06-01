俳優の土屋太鳳と佐藤勝利がW主演を務めるテレビ朝日系『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』（毎週水曜後9：00）第8話が、3日に放送される。これに先駆け、あらすじが公開された。【場面写真】大事そうに荷物を抱える佐藤勝利同作品は、“警察ドラマの金字塔”とも言える『踊る大捜査線』『教場』などのヒット作を手掛けた、君塚良一氏が紡ぎだす完全オリジナル作。トラックで“爆走する捜査本部”を題材にした刑事ドラマとなっ