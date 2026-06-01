台風6号の接近にともない、交通機関に影響が出ています。空の便では1日、沖縄の那覇空港が終日閉鎖されたなどの影響で、日本航空で71便、全日空で104便が欠航になっています。2日も日本航空で168便の欠航が決まっています。一方、鉄道への影響です。東海道新幹線は現時点で「計画運休」の予定はありませんが、2日夜から3日の終日にかけて大幅な遅れや運転見合わせなどの可能性があるとしています。また、首都圏を運航する路線でも