ドジャース・大谷翔平投手の次回登板が、3日午後6時40分（日本時間4日午前10時40分）開始の敵地フェニックスでのダイヤモンドバックス戦に決まった。球団が5月31日（同6月1日）に発表した。中6日での先発で自身4連勝となる6勝目を目指す。大谷は今季、規定投球回にこそ達していないが、9試合に登板して5勝2敗、防御率0・82の好成績を残している。