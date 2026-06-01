森香澄が1日、都内で開催されたピーチ・ジョンの新商品発表会に登壇した。同日からルミネ新宿にて開催されるポップアップショップ「PEACH JOHN SUMMER OASIS」の「深海に煌めく人魚のサロン」というモチーフに合わせて、森は人魚をイメージした衣装で登場し、美しいビジュアルを披露した。森は4月にピーチ・ジョンの新ミューズに就任しており、ランジェリーを着用したビジュアルが注目を集めた。森香澄“あざといポーズ”リクエス