元自民党衆議院議員の宮沢博行氏が1日、自身が代表をつとめる政治団体「創生党」の設立会見を行った。創生党は、所得税減税やインフラ整備などの「積極財政」を基本政策とする他、自民党時代は保守派議員として活動していた宮沢氏らしく、「外国人犯罪の取り締まり」や「自衛隊の積極的な海外派遣」も重要政策としている。まずは6月21日投票の立川市議選などの地方選挙に候補者を擁立するとしている。宮沢氏の出馬は未定。2012年の