九州南部・奄美地方では、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。線状降水帯が発生する可能性のある地域と期間は以下です。宮崎県:2日昼前から夕方にかけて鹿児島県:2日明け方から夕方にかけて奄美地方:2日明け方から昼前にかけて大雨に対する心構えを一段高めて頂き、段階的に発表する防災気象情報やキキクルなどの情報に留意してください。