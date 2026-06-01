DeNAは1日、吉岡暖投手、小針大輝外野手をルートインBC リーグに所属する栃木ゴールデンブレーブスに派遣することになったと発表した。今回の派遣は2選手の育成を見据え、十分な出場機会を確保し、今後のチーム内の競争に勝ち抜いていくためのステップアップを目的としている。なお試合日のみの派遣を予定しており、試合日以外は従来通り DOCK 等にて育成強化を図る。なお、派遣期間はルートインBCリーグの 2026シーズン終了