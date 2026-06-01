俳優キム・スヒョンが、涙の記者会見から1年ぶりに公式コメントを発表し「感謝している」と明かしたなか、彼のSNSにも応援のコメントが相次いで寄せられている。去る5月27日、所属事務所ゴールドメダリストは公式コメントを通じて、女優キム・セロンさんが未成年であったときに交際したという疑惑について、「故人のメッセージアプリの会話内容は、キム・スヒョン氏とは無関係の他人との対話を偽造・変造したものだ」と伝えた。【