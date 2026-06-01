「個人輸入の代わりにランダースフィールドへ」韓国にMLBグッズの専門ストアが誕生する。【写真】大谷の前で大胆に…韓国女優の“レギンス始球式”韓国プロ野球のSSGランダースは6月1日、グローバルスポーツマーチャンダイジングプラットフォーム「ファナティクス（Fanatics）」と提携し、2日に仁川SSGランダースフィールドにて韓国初となる実店舗をオープンすると発表した。ファナティクスはMLB、NBA、NFLなど全世界900以上のスポ