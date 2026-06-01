株式会社木曽路は、「しゃぶしゃぶ･日本料理 木曽路」の開業60周年に合わせた記念施策を展開している。4月1日に販売開始した「3,900円コース」が想定を上回る反響を得たことから、6月1日〜30日までの期間限定で、値段そのままで肉を1枚増量した「上しゃぶしゃぶ/上すきやき」(4,900円)を販売する。【木曽路 60周年記念施策メニューの画像はこちら】〈3,900円コース、累計6万6千食を販売〉4月1日に開始した、ごちそうしゃぶしゃぶ「