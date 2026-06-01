LE SSERAFIMが、6月公開予定の映画『スーパーガール』とのコラボレーション楽曲『CELEBRATION (Supergirl Ver.)』をサプライズ公開した。LE SSERAFIMは5月31日、『CELEBRATION（Supergirl Ver.）』を各種音楽配信サイトでリリースした。【写真】宮脇咲良、“AI級”の美貌に驚きの声同曲は、2nd Studio Album『PUREFLOW』pt.1のリードシングル『CELEBRATION』を、映画『スーパーガール』の世界観に合わせて再解釈した楽曲だ。原曲が