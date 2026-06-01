不二家は6月5日から毎週金･土･日限定で、「milky75thミルキーシュークリーム」を全国の不二家洋菓子店と一部の不二家レストランにて販売する。ロングセラーキャンディ「ミルキー」をイメージしたシュークリームで、やさしい甘さと練乳のまろやかなコクを生かして仕上げた。【商品画像をすべて見る】〈ミルキー発売75周年、税別100円で提供〉2026年に発売75周年を迎えたミルキーの記念商品のひとつとして販売する。物価高騰が続く中