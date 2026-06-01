LE SSERAFIMが、抜群のバラエティセンスを発揮した。6月1日午後10時10分から放送されるSBSのバラエティ番組『いや、でも、本当に！』（原題）にLE SSERAFIMが完全体で出演し、さまざまなトークを繰り広げる。【写真】宮脇咲良「この時の自分が一番カワイイ」最近行われた収録では、メンバーたちが「自分の美貌に見惚れた瞬間」を率直に語り、注目を集めた。メイクの仕上がりが良い日に限ってスケジュールが早く終わるのが残