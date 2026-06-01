共産党の山添拓政策委員長（参院議員）が2026年5月30日、Xで「対ウクライナ戦争」との表現を用いた投稿を行い、SNS上で波紋を広げでいる。「日本はNATO加盟国ではなく、対ウクライナ戦争の当事国でもない」山添氏は29日にNHKが「NATOのウクライナ支援司令部に自衛官派遣へ 防衛省」の見出しで公開した記事を引用し、防衛省の発表をめぐる疑問を呈した。記事によると、防衛省は、ウクライナ軍の支援のためドイツに設けているNATO（