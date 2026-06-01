日本マクドナルドは、ダブルチーズバーガーにホワイトチェダーチーズを2枚追加した「チーズチーズダブルチーズバーガー」(チーチーダブチ)を、6月3日から2週間限定で全国のマクドナルド店舗にて販売する。単品550円〜、セット830円〜。〈「チーズチーズダブルチーズバーガー」再登場〉「チーズチーズダブルチーズバーガー」は、100%ビーフパティ2枚とチェダーチーズ2枚を使用した「ダブルチーズバーガー」をベースに、ホワイトチェ