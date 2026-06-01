あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「オペレーション」の略語は？「オペレーション」の略語はなんでしょうか？ヒントは、緊張感のある作業を表しています。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「オペ」でした！オペとは、主に医療現場での「手術」や、金融・ビジネス分野での「操作・取引