バスケットボール女子の愛知・名古屋アジア大会（９月）代表候補による練習が１日、東京都北区の味の素ナショナルトレーニングセンターで行われ、報道陣に公開された。今大会で初めて日本代表のヘッドコーチ（ＨＣ）を務める元日本代表ＰＧ、大神（おおが）雄子氏（４３）は「覚悟と責任をしっかり持って、責任を果たしたい。どうやってアジアのチャンピオンになるかを、責任持って考えてチームを作っていきたい」と意気込みを語