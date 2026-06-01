テレビ朝日の田原萌々アナウンサーが３１日にＳＮＳを更新。ホワイトコーデが話題になっている。自身のインスタグラムに白のハートの絵文字を記すと、ピンショットをアップ。田原アナは白のブラウスとスカートを合わせたファッションを公開し、全身ショットも投稿した。この投稿には「んーーかわいいこんなお嫁さん欲しいわ〜」「国宝ですよね」「萌々さんの笑顔でパワーチャージできたので、明日からの仕事頑張れそうです