犬は単なるペットではなく、家族の一員。そんなふうに考える人は多いだろうし、共感します。ならば、これは必然だったのかもしれません。3歳のラブラドールレトリーバー・きなこちゃんを飼っているXユーザーの実家の犬きなこさん（@KinakoJicca）は2025年10月1日に一枚の画像をアップ。「犬フェスにJAFブースがあって免許証つくってもらった！ とってもかわいいw」というコメントとともにポストされたのは、きなこちゃんの運転