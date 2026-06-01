ＤｅＮＡは１日、育成の庄司陽斗投手（２５）と支配下契約を結ぶと発表した。また、左ひじ手術で帰国しているオースティン・コックス投手（２９）の退団（ウェーバー公示）も発表した。庄司は青森大から２３年育成ドラフト４位でＤｅＮＡに入団。２５年３月に支配下選手となったが、１軍登板はないまま、同年オフに再び育成選手となっていた。前ブレーブスのコックスは、来日１年目の今季、４月１日の阪神戦（京セラＤ）でＮ