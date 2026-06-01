顔がたるむ、くすむ、クマができる……加齢とともに増えるお悩み。コスメでしのぐか、大金を払って美容施術をするしかない？そんなお悩みの解決策として、いま東洋医学ががぜん注目を浴びています。2016年から東京・原宿で鍼灸院を営む白石明世さんは、今や「育毛鍼灸師」として予約が取れないほど大人気。著書『すごい腎活習慣』（2026年、徳間書店）や『ホンマでっか!?TV』（フジテレビ系）などでも、東洋医学について発信して