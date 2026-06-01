作家の佐藤愛子さんが102才で亡くなった。生前、佐藤さんと交流のあった俳優、エッセイストの室井滋さんが追悼の言葉を贈る。【写真】直木賞を受賞したときの作家・佐藤愛子さん。他、子犬を抱く、若き日の佐藤愛子さんなども＊＊＊愛子先生が体調を少し崩しておいでだと風の噂では漏れ聞いておりましたが、まさかすでに旅立っていらっしゃったとは……。ああ、もうひと目、お会いしたかったです。私は愛子先生の『