５月３１日、ダンスを披露する子どもたち。（北京＝新華社記者／金良快）【新華社北京6月1日】中国北京の国家大劇院で5月31日夜、「祖国と共に成長する」と題した公演が行われ、全国から集まった若者や子どもたち千人余りがダンスや歌、演劇を披露し「国際子どもの日」（6月1日）を祝った。公演は中国宋慶齢基金会と中国福祉会、同劇院が共催した。５月３１日、科学技術をテーマにした演目を披露する子どもたち。（北京＝新華