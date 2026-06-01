上海市普陀区の真康敬老院の活動で、制作した作品を披露する高齢者。（５月１５日撮影、上海＝新華社記者／王翔）【新華社上海6月1日】中国上海市はここ数年、高齢者介護サービスについて専門性の向上に力を入れ、既存の高齢者施設の改修・機能向上を進めている。「上海市高齢者施設の質向上に関する3カ年行動計画（2025〜27年）」によると、同市は「温かみある居住空間への刷新」を全面的に実施。27年までに、市全域で10年以