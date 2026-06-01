糖尿病の治療薬「マンジャロ」の無許可販売をめぐる投稿がSNS上で相次ぐ中、東京都庁薬務課のXアカウントが話題を集めている。SNS上の一部では同アカウントの信憑性を疑問視する声もある中、都薬務課は取材に、アカウントが「公式」であることを明言し、今後も注意喚起していくと話した。【写真】「直ちに販売を中止して下さい」警戒を強めている東京都庁薬務課の公式アカウントマンジャロは2型糖尿病の治療薬としてのみ承認さ