台風6号は暴風域を伴ったまま、沖縄に接近しています。2日以降、西日本や東日本に近づく予想で、厳重な警戒が必要です。那覇市から中継です。那覇市内ではこの時間、横殴りの雨と風が吹きつけ、街路樹を大きく揺らしています。こちら沖縄本島地方には1日朝早く暴風警報が出され、うるま市で午後2時23分に、39.3メートルの最大瞬間風速を観測しました。県内ではこれまでに、風にあおられて転倒するなど少なくとも4人がけがをしたほ