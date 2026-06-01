自民党は1日、いわゆる「国旗損壊罪」の創設に向けた作業チームの会合を開き、法律の条文案について大筋了承しました。条文案では、まず「国旗」を「国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物」と定義しています。アニメやゲーム、AIなどによる創作物は、含まれません。また、処罰の対象となる行為を「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」により、「公然と」国旗を「損壊・除去・汚損した場合」として