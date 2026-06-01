2日に鹿児島県霧島市のかごしま空港36カントリークラブで開催される予定だった令和8年度九州沖縄高等学校・中学校ゴルフ選手権大会（チャレンジゴルフ、主催・スポーツニッポン新聞社）は台風6号の接近による悪天候が予想されるため、前日の1日に中止が決まった。1日に予定されていた開会式も行われなかった。