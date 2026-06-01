授乳室は搾乳でも利用できます――。ステッカーなどで、あえて案内する施設が増えてきた。外出先で搾乳をしたくても、赤ちゃん連れが一般的な授乳室に１人で入ることをためらうケースがあるためだ。そうした経験をした母親たちからは、「入室への心理的なハードルが下がれば、外出時の安心にもつながる」と期待の声が上がる。（南佳子）低体重で生まれた赤ちゃんの親らでつくるグループ「Ｎっ子ネットワーク佐賀ピアンピアー