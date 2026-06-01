首相官邸で開かれた中小企業の賃上げや活力向上に関する関係省庁の会議＝1日午後政府は1日、中小企業の賃上げや活力向上に関する関係省庁の会議を開いた。中東情勢悪化による原材料価格の上昇を価格に転嫁できるよう、中小企業庁などの「Gメン」が実態把握を強化することを決定。国や自治体との取引でも転嫁できているかどうかを企業側から聞き取るとした。原油高やナフサの供給不安により、燃料やプラスチック製品などが値上