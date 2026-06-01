愛知県警一宮署から感謝状を受け取った一宮市立奥小の防犯少年団員＝1日午前、一宮市子どもが防犯の知識を学ぶだけでなく、伝える担い手にもなる―。愛知県警の「防犯少年団」が発足から20年目を迎えた。子どもからの呼びかけは身近に感じられやすく、防犯意識の広がりにつながる。少年団をきっかけに警察官の道を歩み始めた人もいる。「楽しかった。学んだことを周りにも伝えたい」。1日、一宮市立奥小6年の秋田谷悠七さん（1