【北京共同】在日本朝鮮人総連合会（朝鮮総連）は5月下旬の全体大会で活動の基本理念を定めた綱領を改定し、「祖国の自主的平和統一」を目指すとの記述を削除した。北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記が韓国との平和統一を放棄する意向を示したため、方針転換した。代わりに同胞を第一とする「愛国愛族運動」を展開すると記した。改定前は2002年に故金正日総書記が当時の小泉純一郎首相と署名した「日朝平壌宣言」に触れていたが