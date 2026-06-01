5月1日に日米同時公開されて以降、両国で大ヒット。日本での最終興行収入は50億円超との噂で、近年多発している“あのヒット作の続編”の中でも超優秀作。まずは配信で前作を予習してから調査に向かいました！【画像】前作『プラダを着た悪魔』での20年前のアンディ（アン・ハサウェイ）とミランダ（メリル・ストリープ）今週のターゲット『プラダを着た悪魔2』〈あらすじ・概要〉大ヒットコメディ『プラダを着た悪魔』の20年