俳優の水谷豊（73）が1日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）にゲストとして生出演。娘で女優の趣里（35）について語った。監督、企画、脚本、プロデュース、主演と一人5役を務めた自身監督4作目となる映画「Piccolafelicita〜小さな幸せ〜」で趣里と初の父娘共演が実現した水谷。同作を視聴したパーソナリティーの高田文夫は「よくこの人、監督で現場にいて、娘のキスシーン撮れるなと思い