中野区長選と区議補選（欠員１）が３１日、告示された。区長選には、いずれも無所属で、３選を目指す現職の酒井直人氏（５４）と、前区議の吉田康一郎氏（５９）、元自動車部品製造会社社員の石倉弘次郎氏（２８）、監査法人職員の森川岳大氏（３１）、防災士の秋池幹雄氏（６８）の５人が立候補を届け出た。２０２３年に閉館したＪＲ中野駅前の複合施設「中野サンプラザ」の建て替えの是非などを巡り、論戦が展開される。建て替